Por primera vez en la historia: RT y Roscosmos unen a los habitantes de tres continentes con la EEI

El canal de televisión RT y la corporación estatal rusa Roscosmos lanzan un proyecto internacional único: 'Starbound' (Camino hacia las estrellas). Por primera vez en la historia, los residentes de tres continentes (América Latina, Eurasia y África) podrán hacer preguntas en directo a los cosmonautas rusos de la Estación Espacial Internacional. Los telespectadores podrán ver cinco episodios del programa, cada uno de los cuales se centrará en uno de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El estreno tendrá lugar en RT el 27 de junio con un programa sobre la India.

Los telespectadores se conectarán con los cosmonautas por videoconferencia y también verán un reportaje sobre el desarrollo espacial y sus proyectos, reportajes exclusivos de la EEI e historias de famosos entusiastas del espacio de los países BRICS.

"El proyecto 'Starbound' es nuestra contribución conjunta para acercar el espacio a la gente. Una vez en órbita, un cosmonauta tiene la oportunidad única de ver nuestro planeta desde fuera, de darse cuenta de lo hermoso y frágil que es, de que es nuestro hogar común que hay que proteger. Estoy seguro de que, al hablar con los residentes de países diferentes, los miembros de la tripulación rusa de la EEI podrán no solo contarles sobre su trabajo, sino también ayudar a la humanidad a aprender a amar más el lugar donde todos vivimos: nuestro planeta Tierra", declaró Yuri Borísov, jefe de Roscosmos.

En el primer episodio responderá a las preguntas de ciudadanos indios Oleg Kononenko, cosmonauta ruso en la EEI y poseedor del récord mundial de tiempo total en órbita. El primer cosmonauta indio y héroe de la Unión Soviética, Rakesh Sharma, formulará la primera pregunta. En el primer episodio del programa también se hablará de los proyectos espaciales soviéticos, rusos y de la cooperación con la India en este campo.

"Cuando subes y miras a la Tierra, no ves límites. Vemos como todos nuestros destinos están realmente interconectados. Desde el punto de vista de la humanidad no tiene sentido ir a miles de kilómetros y decir que eres de América. Eres del planeta Tierra. Piensen en ello. No a escala nacional, sino mundial", comentó Rakesh Sharma.

La conexión directa desde la EEI estará moderada por un presentador de RT desde un estudio del canal en Moscú y por el cosmonauta ruso Konstantín Borísov, que recientemente ha completado su misión y regresado a la Tierra.

En 2016, RT fue el primer canal del mundo en 'enviar' espectadores al espacio, mostrando imágenes panorámicas únicas de la Tierra tomadas desde la EEI en cooperación con Roscosmos y RKK Energiya. En 2018, el primer video panorámico rodado en el espacio abierto, 'SPACEWALK 360', ganó el prestigioso premio Shorty Awards.