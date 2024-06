Gobierno de Argentina se pronuncia oficialmente sobre una eventual devaluación

El Gobierno argentino descartó este miércoles devaluar su moneda para hacer frente a la brecha entre el mercado oficial y el mercado negro de divisas, al considerar que "no es una solución" para enfrentar ese o cualquier otro problema económico.

"La devaluación, para nosotros, no es una solución a nada. De hecho, nosotros vamos a llegar a un punto en que con los mercados libres, no vamos a hablar nunca jamás de devaluación porque no vamos a tener la chance de hacerla", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras ser preguntado sobre el tema en su tradicional conferencia de prensa matutina.

El funcionario aprovechó la ocasión para cargar contra la administración de Alberto Fernández (2019-2023), a la que atribuyó haber devaluado significativamente el peso y haber concluido su gestión "con índices de un país absolutamente destruido". "Así que no, así que esa no es la solución a ninguno de nuestros problemas", reiteró.

Adorni dio una MASTER CLASS sobre la devaluación: "Asumieron con el dólar a 60 y se fue con un dólar 1200, ¿Qué logró con esa devaluación BRUTAL?" pic.twitter.com/OAmrNhUP2c — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 26, 2024

A su parecer, la desinformación sería la razón por la cual "hay gente que cree que todo se soluciona con una devaluación", pese a los esfuerzos del presidente Javier Milei en explicar "técnicamente", en distintas conferencias, "por qué los que piden una devaluación están equivocados", al tiempo que recalcó que el Gobierno entiende "bien" lo que está "haciendo en materia monetaria".

La víspera, el ministro de Economía, Luis Caputo, también desechó la idea de devaluar para obtener más divisas. "A los devaluadores seriales les digo que el camino no es devaluar sino bajar fuertemente la carga impositiva", afirmó en una reunión con empresarios reseñada por Ámbito.

¿Alza prevista?

El vocero sostuvo que desde el pasado diciembre "el dólar aumentó 10 %". "Sí tomamos los datos reales de punta a punta, donde el dólar, efectivamente, prácticamente no se ha movido en nuestra administración o se movió un 10 %, así que con respecto a este grupo de gente que tal vez no está informada de lo que estamos haciendo", justificó.

La víspera, la cotización del dólar 'blue' marcó un nuevo récord, al cifrar 1.365 pesos, 35 unidades más que en la jornada del 24 de junio, al tiempo que la brecha entre el dólar 'blue' y el oficial alcanzó el 50 %.

La administración libertaria parece haber previsto que la moneda local se depreciaría frente al dólar, pues el pasado 19 de julio, Milei aseveró en una entrevista que "la suba de la tasa de interés hace que te caiga la demanda de dinero y salte el tipo de cambio". Su comentario se inscribió en el marco de una explicación sobre la desaceleración de la inflación estimada para el mes en curso.

De su parte, Adorni desestimó el peso de la brecha cambiaria, al valorar que se trata de "una discusión" sin sentido. "No entremos en eso de que si el dólar 'blu' es un mercado chico o grande, que es una discusión que hemos cuestionado mucho nosotros cuando no estábamos en el Gobierno y que ahora no tiene sentido dar", sentenció.

