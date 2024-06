Embajadora de Bolivia en Moscú: "Hay un golpe de Estado en curso que atenta al proceso democrático"

"La lealtad de las Fuerzas Armadas no está con el pueblo. Ellos no están defendiendo la democracia", afirmó María Luisa Ramos Urzagaste.

Este miércoles se ha producido una movilización irregular de militares en la plaza Murillo de la Paz, en Bolivia. El presidente, Luis Arce, denunció las acciones, aseverando que "la democracia debe respetarse".

Al respecto, la embajadora de Bolivia en Moscú, María Luisa Ramos Urzagaste, asegura que en el país se está gestando un

"golpe de Estado" y que se está atentando al "proceso de cambio de la democracia boliviana".

Ramos ha manifestado que teme por la vida de Arce y de su gabinete y ha hecho un llamado a la "solidaridad internacional" a condenar estos hechos, recordando que, lamentablemente, Bolivia tiene un "historial reciente" de golpes de Estado. "Sabemos cómo se han utilizado los recursos del Estado para volverlos contra el propio pueblo", añadió.

"Esto no es una movilización espontánea"

De acuerdo con la ministra, el día de ayer hubo un "preludio" de este intento de presunto golpe de Estado dirigido por el comandante Juan José Zúñiga, quien en la víspera fue relevado de su cargo como excomandante del Ejército. "La lealtad de las Fuerzas Armadas no está con el pueblo. Ellos no están defendiendo la democracia, están aprovechando un momento en que Bolivia tiene algunas dificultades", aseveró.

Refiriéndose a la "triste historia golpista" de la nación, la embajadora no considera estas acciones espontáneas, señalando que posiblemente las tropas militares estén obedeciendo órdenes porque "no son autónomas". "Están defendiendo algunos intereses que van en contra del propio pueblo […] Esto no es una movilización espontánea", recalcó.

Ramos Urzagaste teme y desconfía de lo que puedan hacer las Fuerza Armadas, a las que califica como una institución que no se ha caracterizado por "defender a Bolivia". En este contexto, espera que Arce pueda recibir el apoyo necesario para manejar esta situación. "Lo que más me preocupa es la vida e integridad del presidente y el Gabinete", reiteró.

"No se trata solo de una persona o de dos, o de un candidato. Esto va mucho más allá. Bolivia juega un rol importante en la región y creo que esto obedece a un plan mayor, y eso es lo preocupante", dijo.