Polémica por el caso de Karen Read, acusada de matar a su novio policía y criticada por sonreírle al juez

Este martes, han comenzado las deliberaciones del jurado acerca del caso de Karen Read, acusada de atropellar intencionalmente con su vehículo a su novio, un oficial de policía de Boston, y luego dejarlo morir en la nieve.

El caso ha atraído una importante atención y ha generado muchísima polémica debido a que los abogados de la mujer argumentan que ella es víctima de un encubrimiento por parte de varias personas, incluidas las fuerzas del orden.

Por su parte, Read, originaria del estado estadounidense y de 45 años de edad, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario que le fueron imputados durante el juicio.

¿Qué pasó?

Los hechos se remontan a la noche del 28 de enero de 2022, cuando Read y su pareja, John O'Keefe, se habían encontrado con unos amigos en la ciudad de Canton. En un bar se toparon con otro oficial de Policía de Boston y fueron invitados a una fiesta nocturna en su casa.

De acuerdo con los fiscales, tras aceptar la propuesta, poco después de la medianoche, Read y O'Keefe se pelearon, y la mujer lo embistió intencionalmente con su coche y lo dejó tirado en la nieve. No obstante, la acusada niega esa versión.

Read sostiene que llevó a su novio hasta el domicilio del oficial mencionado, llamado Brian Albert, y O'Keefe se quedó ahí sin ella. De acuerdo con sus palabras, se dio cuenta en la madrugada que el hombre no había regresado a casa, y tras no lograr localizarlo, fue en su búsqueda junto a otras dos mujeres.

Finalmente, encontraron el cuerpo de O'Keefe en un banco de nieve frente a la casa de Albert alrededor de las 6 de la mañana del 29 de enero. Mientras los fiscales acusan a Read de atropellar a su novio en un supuesto estado de embriaguez, la defensa afirma que O'Keefe entró en la casa, fue privado de vida en una pelea y su cuerpo simplemente fue sacado afuera.

¿Qué dicen los abogados?

Se determinó que el oficial O'Keefe sufrió graves lesiones en la cabeza e hipotermia. Fue declarado muerto y Read fue arrestada tres días después. Sin embargo, los testigos de la defensa declararon que las heridas que sufrió el hombre no coincidían con las de un accidente automovilístico.

Los abogados de la mujer argumentaron que las lesiones sufridas por O'Keefe fueron causadas por el perro de Albert. Al mismo tiempo, sostuvieron que el propio Brian Albert, así como dos hombres más —Colin Albert y Brian Higgins— podrían haber matado al invitado.

La defensa también señaló que existe toda una red de relaciones que conectaban a algunas de las personas que estaban en la casa esa noche con los agentes que investigaron el caso. Uno de ellos, Michael Proctor, quien ejerció como investigador principal del caso junto con la Policía estatal de Massachusetts y propinó comentarios desagradables hacia Read.

Por otro lado, también cuestionaron la recopilación y el almacenamiento de pruebas de la escena del crimen, calificando al proceso de mala calidad y de poco profesional. "El hecho incontrovertible es que le han mentido en esta sala del tribunal", dijo el abogado Alan Jackson al jurado durante los argumentos finales. "Una mentira engendra otra, y es una malignidad que crece, y así, amigos, es como nace el encubrimiento", manifestó.

Los argumentos de la Fiscalía

A su vez, el fiscal adjunto del condado de Norfolk, Adam Lally, acusó a los abogados de "defensa mediante ofuscación" y dijo que la evidencia muestra que Read mató a O'Keefe.

De acuerdo con la Fiscalía, las lesiones de la víctima fueron causadas por el todoterreno de Read, mientras Lally precisó que no se encontró ADN de perro ni en el cuerpo ni en la ropa de O'Keefe. Asimismo, los fiscales niegan que los tres hombres, que fueron nombrados por los abogados de la acusada como presuntos culpables del asesinato, hayan tenido alguna participación en el crimen.

Además, en documentos judiciales se describieron daños registrados en la parte trasera del vehículo de Read; hallazgos de pedazos de una luz trasera roja encontrada afuera de la casa; mensajes enfurecidos en el buzón de voz en el teléfono del oficial O'Keefe esa noche; así como declaraciones de testigos que afirman que la mujer pretendía terminar su relación con el oficial.

Por otro lado, algunos trabajadores de emergencias, que fueron llamados al lugar cuando se encontró el cuerpo del hombre, aseguraron haber escuchado decir repetidamente a Read: "lo golpeé". En respuesta, la mujer sostuvo que lo había formulado como una pregunta, y no como una afirmación.

Durante los argumentos finales, Lally aseguró al jurado que "no hay ninguna conspiración" en este caso. "No hay ningún encubrimiento. No hay evidencia de nada de eso, más allá de la especulación (especulación y conjetura desenfrenada) por parte de la defensa", concluyó.

¿Esto es gracioso, señora Read?

Mientras tanto, la acusada resultó criticada por una jueza de Massachusetts este miércoles por aparentemente hacer una mueca durante una discusión sobre documentos clave. "Disculpe. ¿Esto es gracioso, señora Read?", le preguntó la jueza del Tribunal Superior del condado de Norfolk, Beverly Cannone.

"Está bien, hemos terminado", dijo la jueza, mientras el abogado Jackson estaba impugnando la hoja de veredicto que el jurado debe completar, argumentando que su redacción llevaría injustamente a los jurados hacia un veredicto de culpabilidad.

¿Y ahora qué?

En el caso de ser declarada culpable, Read enfrenta de cinco a 20 años de prisión por homicidio involuntario y cadena perpetua por asesinato. Cabe señalar que el caso reunió a muchos partidarios de la acusada que creen en su inocencia.

Vestidos de rosa, sus seguidores han lanzado un movimiento bajo el lema de 'Liberen a Karen Read' y se han reunido frente al Tribunal Superior del condado de Norfolk cada vez que se ha celebrado su juicio.

Un bloguero de Boston, Aidan Kearney, conocido como Turtleboy, que también apoya Read, fue acusado de presunto acoso e intimidación de testigos. Los fiscales alegan que Read y Kearney hablaron por teléfono casi 200 veces en 2023 y sostienen que le compartió información sobre el caso que aún no era pública.

