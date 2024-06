Biden lleva "escondido" cinco días mientras se prepara con 16 asistentes para el debate con Trump

La relativa ausencia del mandatario de EE.UU., Joe Biden, durante cinco días, se debería a su preparación para el debate contra Donald Trump, que se celebrará este jueves, lo que plantea preguntas sobre sus capacidades para "cumplir las tareas habituales de su trabajo" mientras se alista para una discusión de una hora y media con su rival en las próximas elecciones, afirma el periodista estadounidense de Fox News, Sean Hannity.

El presentador asegura que Biden ha estado "escondido" en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland. "Al menos 16 asistentes están ayudando a Biden a prepararse con debates simulados y sesiones de estrategia. Además, según los informes, la semana intensiva de preparación del debate de Biden en Camp David también incluye ejercicios en los que Biden practica estar de pie durante 90 minutos seguidos", detalló.

Hannity sugirió que la ausencia y preparación tan prolongada para un debate genera dudas sobre si Biden es capaz de dirigir el país.

Refiriéndose a la propuesta de Trump sobre la necesidad de realizar un test de drogas antes de su encuentro, el periodista indicó que "muchos estadounidenses creen que Biden podría estar tomando algún tipo de fármaco para mejorar su rendimiento y su memoria".

Según una encuesta realizada en la página web del programa de Hannity, la gran mayoría de televidentes cree que en la cita Biden se comportará como un "Joe hipercafeinado" y no como "el usual Joe con desorden cognitivo". "Por supuesto, no hemos visto a un 'Joe hipercafeinado' desde el discurso del Estado de la Unión, en el que apenas parpadeó, repasó el texto en tiempo récord y ni siquiera le dio tiempo al presidente de la Cámara a presentarlo. Por desgracia para Joe, no habrá guión en el debate del jueves, tendrá que confiar en su memoria", añadió.