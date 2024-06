"Rusia ya está tomando medidas de respuesta a la implicación de EE.UU. en el ataque de Sebastopol"

El ataque terrorista del régimen ucraniano perpetrado el 23 de junio contra la población civil en dos playas de la ciudad rusa de Sebastopol, república de Crimea, no quedará sin respuesta, ha declarado este jueves el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov. El alto funcionario añadió que Occidente, cuya implicación en este ataque está "fuera de toda duda", debe sentir los "riesgos máximos" que conlleva una acción de este tipo.

"La tragedia que ocurrió en Sebastopol, sin duda alguna, no quedará y no está quedando sin una respuesta nuestra. La naturaleza de esta respuesta es un asunto que no estoy capacitado para discutir en absoluto", afirmó durante un programa del canal ruso Rossiya-1.

"Creo que, hoy en día, muchos en Occidente están barajando uno u otro escenario posible [de respuesta rusa]. Ellos deben sentir los riesgos máximos asociados con este tipo de acciones", aseveró el alto diplomático.

Momento en que las Fuerzas Armadas ucranianas bombardean una playa rusa llena de civiles pic.twitter.com/bs4p05uRxc — Sepa Más (@Sepa_mass) June 25, 2024

En este sentido, Riabkov reveló que, durante la reciente convocatoria de la embajadora de EE.UU. en Moscú, Lynne Tracy, a la Cancillería rusa en relación con el ataque ucraniano con uso de misiles ATACMS, la diplomática indicó que la política de la Casa Blanca con respecto al conflicto en Ucrania no ha cambiado y reiteró que "Kiev tiene derecho a defenderse", afirmando que el uso por parte del régimen ucraniano de armas suministradas por Washington no significa que EE.UU. participe en el conflicto.

El alto diplomático ruso destacó que este tipo de "excusas trilladas" están "siendo transmitidas en Occidente desde todos los estrados", por lo que "sus títeres en Kiev sienten su propia impunidad, mientras que EE.UU. y otros países de la OTAN hacen la vista gorda" ante los crímenes del régimen ucraniano.

Anteriormente, la Cancillería rusa denunció que en este acto terrorista Ucrania utilizó misiles estadounidenses ATACMS, equipados con ojivas de racimo, mientras que "todas las tareas de vuelo fueron introducidas por especialistas estadounidenses sobre la base de sus propios datos de reconocimiento por satélite". Además, un dron de reconocimiento estadounidense RQ-4 Global Hawk patrullaba los cielos cercanos a Crimea el día de la agresión contra civiles en Sebastopol.

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, este lunes también advirtió de que el bombardeo ucraniano, que dejó a 4 muertos y al menos 153 heridos, "no quedará sin respuesta". Hizo hincapié en que Moscú "seguirá protegiendo a su pueblo y su seguridad nacional hasta que no exista ninguna amenaza por parte del régimen neonazi de Kiev", que fue "criado y financiado por Occidente".