"Sexo con una actriz porno" y acusaciones de "criminal": debate de Trump y Biden se vuelve personal

El duelo verbal de los candidatos a la presidencia de EE.UU. ha pasado a ser personal, después que Trump llamó "criminal" a Biden y dijo que debería ser juzgado cuando ya no sea presidente, y este, en respuesta, acusó al exmandatario de haber mantenido relaciones sexuales con una actriz porno mientras su esposa estaba embarazada.

Trump empezó criticando la gestión de Biden del problema de la migración y en relación con el Seguro Social y el Medicare, diciendo que "acabará" con esos programas, y aseveró que "no se puede creer en qué se convirtió EE.UU. en lo últimos cuatro años".

"Los países extranjeros no pueden creer lo que pasó con EE.UU.: ya no somos respetados, no le agradamos a nadie, les damos todo lo que quieren y ellos piensan que somos estúpidos, piensan que somos gente muy estúpida, por lo que estamos haciendo por otros países mientras ellos no hacen nada por nosotros", denunció Trump. "Lo que este hombre ha hecho [a este país] es absolutamente criminal", concluyó Trump en referencia a Biden.

En respuesta, el presidente Biden lanzó una feroz serie de críticas relacionadas con los problemas legales de Trump, comparando su conducta con la de un "gato callejero" y llamándolo "delincuente convicto".

"Los delitos de los que todavía se te acusa. Y piensa en todas las sanciones civiles que tienes... ¿Cuántos miles de millones de dólares debes en sanciones civiles por abusar sexualmente de una mujer en público? ¿Por hacer tantas cosas? ¿Por tener sexo con una estrella porno esa noche mientras tu esposa estaba embarazada?", cuestionó Biden. "Tienes la moral de un gato callejero", concluyó Biden.

Por su parte, Donald Trump , quien a finales de mayo se convirtió en el primer exmandatario de EE.UU. en ser declarado culpable en un caso penal, en el que se le acusa de 34 delitos graves vinculados a la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford, negó durante el debate haber tenido relaciones sexuales con la estrella porno y aseveró que todo ese caso fue fabricado por los demócratas para dañarlo.