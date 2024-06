Trump revela por qué está en buena forma a sus 78 años

El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró durante su debate con Biden que está en buena forma para su edad gracias a pasar reconocimientos médicos y jugar al golf.

"Hice dos pruebas cognitivas. Las pasé con honores, ustedes lo saben, lo publicamos. Él [Biden] no aprobó. Que pruebe al menos una. No puede responder a las cinco primeras preguntas", dijo Trump cuando le preguntaron por su estado físico.

"Me he sometido a pruebas médicas cada año. Estoy en muy buena forma. Acabo de ganar dos campeonatos de golf de club. Él no puede hacer eso, no puede golpear una bola a 50 yardas", añadió Trump, enfilando contra su oponente.

El expresidente también sugirió a su rival que jugara una partida de golf. "No tengo problemas para una competencia de golf contra él […] Me encantaría jugar al golf contra usted, si carga su propio bolso", contestó Biden.