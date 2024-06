"No actuemos como niños": Trump y Biden discuten sobre quién juega mejor al golf

Durante el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump tuvo lugar un momento curioso cuando ambos candidatos intercambiaron opiniones sobre sus habilidades en el golf.

El tema surgió en respuesta a una pregunta sobre la preocupación de los votantes estadounidenses por la edad que tendrán los dos candidatos al momento de desempeñar un segundo mandato. Trump se jactó de que recientemente se sometió a pruebas cognitivas y de realizar exámenes físicos todos los años.

En un momento, el exmandatario estadounidense aprovechó para hablar acerca de su buen estado salud diciendo que no hace mucho ganó dos campeonatos de golf de clubes. "Para lograrlo, tienes que ser bastante inteligente y ser capaz de golpear la pelota a larga distancia, y yo lo hago; él no lo hace, no puede golpear una pelota a 50 yardas [46 metros]", señaló Trump.

Biden respondió que "estaría encantado de participar en un concurso" de tiros de larga distancia con Trump. "Por cierto, ya te dije antes que me encantaría jugar golf contigo si llevas tu propia bolsa. ¿Crees que podrías hacerlo?", señaló Biden.

Por su parte, Trump comentó que "la mentira más grande" fue que una vez Biden manifestó que tenía una puntuación de 6, aunque el actual presidente confirmó que su puntuación es de 8. En el golf, una menor puntuación indica un mejor desempeño.

"No actuemos como niños", indicó Trump en un intento de poner fin a la discusión del asunto de la puntuación de Biden, Por otro lado, el candidato demócrata aseguró que su contrincante es "un niño".