Putin dice que Rusia debería empezar a producir misiles de alcance corto e intermedio

Rusia podría empezar a producir misiles de alcance corto e intermedio en respuesta al despliegue estadounidense de estas armas en diversas regiones del mundo, según declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión operativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia.

"Hoy se sabe que EE.UU. no solo está produciendo estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para realizar ejercicios: a Dinamarca, y hace poco se anunció que están en Filipinas. No se sabe si han sacado estos misiles de allí o no", explicó el jefe de Estado.

En cualquier caso, Putin asegura que Rusia tiene que reaccionar ante esta situación y "tomar decisiones" sobre lo que debe hacer a continuación. "Parece que tenemos que empezar a producir estos sistemas de ataque y luego, basándonos en la situación real, tomar decisiones sobre dónde, si es necesario para nuestra seguridad, desplegarlos", añadió.

Según afirmó este jueves el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, Moscú no descarta degradar el nivel de sus relaciones diplomáticas con los países occidentales, subrayando que con sus acciones ellos "se acercan paso a paso al punto de no retorno".

El estatus de las relaciones de Rusia con Occidente podrían cambiar en respuesta a sus acciones agresivas, como el reciente ataque ucraniano con uso de armas de fabricación estadounidense contra civiles en Sebastopol y la incautación de activos rusos, señaló el ministro.