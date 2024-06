"Un colapso en 'prime-time'": Grandes medios de EE.UU. reaccionan al fracaso de Biden en el debate

Mientras que varios integrantes manifestaron su frustración y pánico tras el fracaso del presidente de EE.UU., Joe Biden, en el debate contra Donald Trump, grandes medios del país de diversa afiliación política describieron la mala imagen ofrecida por el mandatario.

La CNN, que organizó el debate, lo calificó de "desastroso", declarando que sus resultados "ponen en crisis" la posibilidad de reelección de Biden.

Señalando que "estaba claro que se iba a producir un desastre político en cuanto el comandante en jefe, de 81 años, subió al escenario de Atlanta", el medio afirmó que Biden "protagonizó la actuación más débil desde que John F. Kennedy y Richard Nixon iniciaron la tradición de los debates televisados en 1960".

"Si el debate era la mejor oportunidad del presidente para dar la vuelta a una apretada carrera con Trump, que le tiene en grave peligro de perder la reelección, fue un fracaso", manifestó.

WSJ: demócratas "atónitos y en estado de 'shock'"

En su artículo titulado 'La desastrosa noche de Biden puede cambiar el curso de las elecciones', The Wall Street Journal subrayó que la tarea de Biden en el debate era "mostrar vigor y coherencia", pero el presidente "fracasó totalmente".

El diario indicó que Biden estaba "divagando, perdiendo el hilo de sus pensamientos, pareciendo frecuentemente confundido", lo que dejó a los demócratas "atónitos y en estado de 'shock'".

Los integrantes de la campaña de Biden pensaban que su rival republicano estaba en una posición más favorable porque se encontraba fuera del foco de atención, así como porque sus votantes sentían un tipo de nostalgia y "recularían al enfrentarse de nuevo a su abrasiva personalidad". "Al final, Biden puede haber logrado sacar la carrera de su largo estancamiento, estableciendo un contraste más agudo con su rival, aunque no de la forma que él deseaba", destacó The Wall Street Journal.

New York Post: "El fin de la presidencia de Biden"

New York Post, a su vez, sostuvo que el debate mostró "el fin de la presidencia de Joe Biden", calificando la actuación del mandatario de "embarazosa". "No parecía viejo. Parecía antiguo. Parecía vacío", indicó. Recordando las respuestas de Biden, el medio escribió que "era incoherente".

"Es una negligencia política permitirle que siga postulándose para la reelección. Es una negligencia nacional permitirle continuar", opinó, agregando que el presidente se estuvo preparando para el debate durante una semana y "esto es lo mejor que pudo hacer".

NYT: "Un colapso en 'prime-time'"

Washington Post y The New York Times destacaron "la voz ronca" de Biden. The NYT indicó que, en lugar de "calmar las preocupaciones sobre su propia edad y agudeza mental", su "actuación incoherente avivó esos temores".

En un artículo, estimó que Biden sufrió "un colapso en 'prime-time'", agregando que incluso Trump "parecía casi desconcertado mientras su adversario tropezaba y se esforzaba por sacar sus palabras".

Posteriormente, el Consejo Editorial de The New York Times instó a Biden a retirarse de la campaña electoral. "El mayor servicio público que puede prestar ahora el señor Biden es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección", reza el artículo publicado este viernes.

Time: "Pánico"

La revista Time salió con una portada en la que se puede leer solo una palabra: "Pánico".

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7wpic.twitter.com/prSyM36E6n — TIME (@TIME) June 28, 2024

En un artículo, reiteró que "incluso los aliados más cercanos de Biden admitieron en privado que era un desastre". Al describir su actuación, la revista indicó que el presidente de EE.UU. estaba "tartamudeando con voz ronca sobre argumentos ininteligibles y a menudo con la mirada perdida, la boca abierta".

"Pánico no es una palabra demasiado fuerte para describir el sentimiento que recorrió el Partido Demócrata de arriba abajo a medida que se desarrollaba el debate", señaló.