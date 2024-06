"Barrida y limpieza": el Gobierno de Milei confirma que habrá más despidos en el Estado

El Gobierno argentino de Javier Milei aplicará nuevos despidos masivos en organismo públicos, en el marco de su plan de recorte de gastos en el Estado.

Este viernes, en su habitual rueda de prensa matinal, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, confirmó una nueva poda de empleados estatales cuyos contratos vencen este fin de semana.

"El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo", dijo Adorni. Y aclaró que no todos correrán la misma suerte. "Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores", acotó.

Número incierto

Sin embargo, el portavoz de Milei no precisó las cifras de los próximos despidos. "No está el número definitivo", dijo y añadió que pondrán en revisión más de 70.000 contratos.

En abril, la Asociación de trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ejecutivo ya aplicó unos 11.000 despidos en diversas áreas de la administración pública, a pesar del rechazo y las medidas de fuerza del gremio.

Fuentes del Gobierno indicaron a la agencia Noticias Argentinas que la idea es avanzar con otros 5.000 despidos en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso la gestión libertaria.

"El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo, sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor, y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente", justificó Adorni.