Revelan quiénes determinarán el destino de la campaña electoral de Biden

Biden decidirá retirarse de la carrera presidencial si su entorno de familiares y amigos lo considera necesario, según informa Axios.

Según la publicación, este círculo íntimo del presidente incluye a la esposa del presidente, Jill Biden, a su hermana menor, Valerie Biden, y a Ted Kaufman, de 85 años, amigo del presidente desde hace mucho tiempo y asesor constante, además de un pequeño grupo de asesores de la Casa Blanca.

"Solo estos aliados influyen en las decisiones grandes y pequeñas de la vida y la Presidencia de Biden", afirma el artículo, que denomina "gabinete de cocina" a este círculo de personas más cercanas a Biden.

Se menciona que si Biden se queda es porque él y su "gabinete de cocina" creen que tiene muchas más posibilidades de vencer al expresidente Trump que la vicepresidenta Harris. Una fuente cercana a la familia de Biden señala que saben que "su actuación en el debate fue un desastre, pero creen que hay un atisbo de supervivencia y esperanza".

Llamamientos a la retirada de la carrera presidencial

Tras la decepcionante actuación de Biden en el debate, en el que el 67 % de los telespectadores dio por ganador a Donald Trump, los círculos políticos estadounidenses y la opinión pública piden cada vez más que el actual presidente se retire de la carrera presidencial.

Así, el consejo editorial del The New York Times declaró que "el mayor servicio público que puede prestar ahora el señor Biden es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a los miembros de la Administración Biden a acogerse a la 25.ª Enmienda, que establece que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete pueden votar para declarar al presidente "incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo" y asignar al vicepresidente las funciones presidenciales.