Revelan el motivo de la mala actuación de Biden en el debate

El propio presidente estadounidense admitió anteriormente no haber tenido "una gran noche" durante su cara a cara con Trump.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, tiene dificultades para trabajar fuera de su horario habitual, que consiste en un período de luz diurna de seis horas. El político experimenta su mayor actividad de las diez de la mañana a las cuatro de la tarde y "muchos de sus eventos públicos frente a las cámaras se llevan a cabo dentro de esas horas", señala un nuevo informe de Axios.

No obstante, "fuera de ese intervalo de tiempo o cuando viaja al extranjero", es más probable que Biden sufra errores verbales y se sienta cansado, dijeron al medio sus asistentes, en un intento de justificar la desastrosa actuación del mandatario durante el primer debate presidencial contra el candidato republicano, Donald Trump.

El evento, de 90 minutos de duración, empezó a las nueve de la noche, varias horas más tarde del horario en el que Biden supuestamente está acostumbrado a desempeñar sus labores. A lo largo del debate, el político tropezó en varias ocasiones al hablar y se quedó paralizado por unos momentos, mirando al vacío. Además, personas que siguieron el debate en línea se percataron de que apenas parpadeaba.

De acuerdo con una encuesta de CNN, el 67 % de los telespectadores del debate creen que Trump superó a Biden. Tras su fiasco, el actual inquilino de la Casa Blanca trató de calmar las preocupaciones en su partido y prometió que podrá ganar las elecciones que tendrán lugar en noviembre.

"Entiendo la preocupación por el debate. No tuve una gran noche", sostuvo Biden. Pero "no volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo porque, francamente, es mucho lo que está en juego", concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris, también reconoció que el debate no fue el "mejor momento" de Biden. Sin embargo, subrayó que lo que está en juego en las elecciones es más importante que nunca y dijo que "nada de eso cambió por un día de junio".

Anteriormente, Harris instó a los estadounidenses a fijarse en los logros de Biden durante su Administración y no en lo que hizo en el debate. "Fue un comienzo lento. ¡Eso es obvio para todos!", admitió Harris.