Cristina Kirchner apunta contra Milei: "Yo no quiero que fracase, espero que corrija"

La exmandataria de Argentina Cristina Fernández de Kirchner brindó una entrevista en un canal 'online' en la víspera del 50 aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, quien fue tres veces presidente del país, y cuestionó la política económica del actual Gobierno, en especial, el superávit fiscal, al que calificó como "trucho" (falso).

Durante el diálogo del domingo 30 de junio, Fernández de Kirchner se refirió de manera crítica a los principales ejes de la gestión de Javier Milei, de quien dijo que "sigue atado a un mundo que no existe", aunque aseguró: "Yo no quiero que fracase, espero que corrija, si no, alguien lo va a hacer".

Uno de los temas a los que hizo referencia fue el superávit fiscal que el Gobierno celebra haber alcanzado en sus primeros meses. "El superávit fiscal es cada vez más trucho", dijo y enumeró: "Las energéticas le están pidiendo que les paguen, a las provincias no le están girando nada, cero pesos, no compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron 3.000 obras públicas y, por lo tanto, el pago. Entonces es trucho, pero además de trucho, insostenible".

[AHORA] "La derecha de acá es muy anacrónica": para Cristina, el Gobierno "se quedó en la Guerra Fría", aseguró que "el único que piensa que el problema es el déficit fiscal es el Presidente", y el que presentó Milei es "trucho e insostenible".pic.twitter.com/nqGFVpIcyqhttps://t.co/yeqiBGtQoZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 1, 2024

En otro tramo de la entrevista, Fernández de Kirchner afirmó que "el problema" que tiene el Gobierno es "la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento", agregando que "el único que sigue creyendo que el problema es el déficit fiscal es Milei, junto a algunos empresarios".

En ese sentido, señaló que como "no saben cómo van a pagar los vencimientos [de deuda] que vienen", aprobaron "un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde no va a entrar un miserable dólar, porque los que vengan a invertir van a poder liquidar afuera". Por eso, sostuvo que "el campo va a ser el único productor de dólares", por lo que les dijo "que se olviden que les van a bajar retenciones".

Frente a esta situación de escasez, la solución que encuentra el Gobierno es pedirle "10.000 millones de dólares al FMI", porque "parece que los 45.000 millones de dólares de [Mauricio] Macri no alcanzaron". "Debemos 400.000 millones de dólares y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un solo dólar. Tenemos que discutir cómo se concilia eso", planteó la expresidenta.

Por eso, expresó que el peronismo debe "encarar determinadas discusiones". La primera es "de dónde van a sacar los dólares" y la segunda, "la economía bimonetaria", ya que "la sociedad quiere ahorrar en dólares". "Tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Básico es qué hacemos con la moneda, qué hacemos con la deuda, pagar lo que se debe y sostener un crecimiento", remarcó.

Según dijo, el camino que se debe seguir ante esta realidad es el que impulsaron los gobiernos kirchneristas: "Pagarle al Fondo [Monetario Internacional], acumular reservas, reestructurar la deuda con gran quita de intereses y capital y un proceso de crecimiento. Ese es el camino; el camino elegido del RIGI no es".

Para Fernández de Kirchner, Milei "es sostenido únicamente por los capitales, porque propone cosas insólitas que no estarían funcionando", a la vez que señaló que la derecha argentina "es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría, te hablan de comunismo". "En ese mundo no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Espero que los hechos se impongan", concluyó.