Las nuevas (y polémicas) facultades legislativas que tendrá el Gobierno de Dina Boluarte

El Congreso de la República peruana otorgó este lunes facultades al Gobierno de Dina Boluarte para legislar en materia de economía, seguridad ciudadana, entre otras áreas.

Con 58 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones, el pleno aprobó en segunda votación el proyecto de ley en una sesión extraordinaria solicitada por el propio Ejecutivo.

Con 58 votos a favor, en segunda votación, el Pleno aprobó el texto sustitutorio del dictamen Proyecto de Ley 7752, propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del… pic.twitter.com/8DyoRfPeI9 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 1, 2024

A pesar de que el pleno está en receso, tras el cierre del primer período de sesiones, el mes pasado Boluarte convocó a una legislatura extraordinaria para que el Congreso delegue en el Ejecutivo estas potestades.

De esta forma, el Gobierno tiene 90 días para legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

La controversia

Durante el debate se generaron algunas críticas e incluso un momento de tensión, en el cual el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, se encaró con otro legislador y tras un breve intercambio de palabras continuó con el trámite para votar el proyecto.

Integrantes de bancadas izquierdistas criticaron esta iniciativa e indicaron que Boluarte pretende privatizar las grandes empresas del país, entre ellas la que otorga el servicio de agua.

Estos son los congresistas que le permiten a Dina Boluarte “telegobernar” desde China y que ahora le dan facultades legislativas en MÁS DE 60 TEMAS. Queda claro quienes son los waykis de Dina en este Congreso. pic.twitter.com/W03bKOhO7k — Sigrid Bazán (@sigridbazan) July 1, 2024

"Este Congreso no puede otorgarle facultades a un régimen que no tiene norte, que no tiene brújula, que no tiene ninguna política clara para sacar al país del atolladero en que se encuentra", dijo el parlamentario Guillermo Bermejo, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Igualmente, recordaron que en septiembre de 2023 el pleno ya le otorgó facultades al Gobierno para legislar, entre otras cosas, en temas de seguridad ciudadana; uno de los principales males que aquejan a la sociedad peruana.

"El régimen de Boluarte es un absoluto desastre: solamente en los primeros seis meses en Lima han habido 415 asesinados, la mitad por bandas de sicarios", aseveró Bermejo.

Mensaje gubernamental

El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, agradeció en redes sociales la votación de este lunes. "La articulación que se vio, priorizando necesidades del Perú, nos ayudará a salir adelante como país", dijo.

"Ahora el Ejecutivo inicia un trabajo arduo para desarrollar los decretos legislativos ya anunciados, teniendo en cuenta las prioridades del Gobierno: la reactivación económica y la seguridad ciudadana", agregó Adrianzén.