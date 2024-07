Petro y Mulino acuerdan trabajar en la interconexión eléctrica y la crisis migratoria

"No hay problema que una buena amistad no pueda solventar", dijo el mandatario electo panameño que asume funciones este lunes.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el titular electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien asume este lunes como mandatario, acordaron en una reunión bilateral trabajar en temas de interés común como la interconexión eléctrica y el abordaje a la crisis migratoria regional.

Petro, quien se encuentra en Ciudad de Panamá para participar en la toma de posesión de Mulino, expresó su interés de retomar el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, reportó el medio panameño Día a Día que tuvo acceso a la reunión.

El presidente José Raúl Mulino recibe a su homólogo colombiano, Gustavo Petro quien participa en un encuentro bilateral con el nuevo mandatario.La reunión crea expectativa por el tema migratorio . pic.twitter.com/MFYRSaPEYZ — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 1, 2024

Además, Petro indicó que en su país ya han logrado avanzar sobre algunos obstáculos que paralizaron el proyecto, como el tema del paso por las comunidades originarias.

Entre tanto, Mulino indicó que Panamá siempre ha tenido una relación cercana con Colombia y resaltó que su gobierno siempre buscará estrechar los lazos de integración.

Presidente @JoseRaulMulino y Petro exploran la interconexión eléctrica y hablan de la migración ilegalEl presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien asumirá hoy el cargo, sostuvo una reunión bilateral con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, donde exploraron la… pic.twitter.com/YhngbhXdtV — Astrid Salazar (@as_salazar) July 1, 2024

"Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar", dijo Mulino citado por Día a Día.

Transmisión de mando: La canciller @janaisatm le dio una cálida bienvenida a:• @XiomaraCastroZ, Presidenta de Honduras 🇭🇳.• ⁠@Luisabinader, Presidente de República Dominicana 🇩🇴.• ⁠@petrogustavo, Presidente de Colombia 🇨🇴 . • ⁠Felipe VI, Rey de España 🇪🇸. pic.twitter.com/cxDChCEGps — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) July 1, 2024

Ambos mandatarios acordaron programar una reunión bilateral con los pueblos indígenas de Colombia y Panamá sobre el tema eléctrico; así como un encuentro tripartito con EE.UU. sobre la cuestión migratoria.

Además de la reunión con Petro, Mulino también sostuvo encuentros bilaterales con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; y con el Rey de España, Felipe VI.

De momento, se conoce que a la toma de posesión de Mulino también estará presente la presidenta de Honduras y titular 'pro tempore' de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Xiomara Castro, el canciller de Venezuela, Yván Gil, entre otros diplomáticos de la región.

