Blinken: "Hay una sed de liderazgo estadounidense en el mundo"

La comunidad internacional valora la capacidad de líder del presidente estadounidense, Joe Biden, por sus tres años y medio en el cargo y no por una noche de debate con su rival político Donald Trump, ha declarado este lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.

Durante una intervención referida a la política exterior de EE.UU., que tuvo lugar en la Institución Brookings en Washington D.C., a Blinken le preguntaron sobre lo que el mundo debía saber con respecto al liderazgo actual bajo el presidente Biden en el contexto de las controversias que generó el debate celebrado la semana pasada entre el mandatario y su rival electoral, Donald Trump.

"Creo que lo que el mundo sabe, lo que el mundo experimentó durante tres años y medio -no una noche- es exactamente el tipo de liderazgo que él ha aportado para resolver problemas que son comunes a tantos países, en particular, a tantas democracias de todo el mundo. Y como he visto, de nuevo, recorriendo el mundo, hay un deseo, hay una sed de participación estadounidense, de liderazgo estadounidense", contestó Blinken.

El alto funcionario aseguró que el liderazgo estadounidense es bienvenido incluso en los países con los que Washington tiene diferencias, lo que atribuyó a la política que lleva adelante.

La gente se fija en lo que realiza esta gestión, según expresó. "Están mirando las políticas. Están mirando las decisiones políticas. Y en su mayoría, les gustan las opciones y las políticas que este presidente está llevando a cabo", dijo. Además, mencionó el "aumento espectacular" de la confianza en la dirigencia de su país en los últimos tres años y medio, aludiendo a "encuestas realizadas en todo el mundo", aunque sin especificar cuáles.