Reportan que Kiev no logra reponer sus pérdidas ni con el reclutamiento de prisioneros

Ucrania no puede esperar lanzar operaciones ofensivas sin tener más efectivos, pero incluso el reclutamiento de presos no ha estado a la altura de sus necesidades, reportan The Wall Street Journal y Die Welt.

Un funcionario de seguridad ucraniano afirmó a WSJ que Kiev ha sido capaz de generar fuerzas suficientes para reemplazar pérdidas y algunas reservas, pero necesitaría una cantidad varias veces mayor para lanzar cualquier tipo de ofensiva importante.

"Con pocas perspectivas de lograr mucho más que mantener la línea del frente en los próximos meses, Ucrania apunta a Crimea con misiles de largo alcance proporcionados por EE.UU.", indica el medio.

Mientras, Die Welt escribe con referencia a funcionarios europeos que Kiev esperaba reclutar 50.000 nuevos combatientes en sus filas en tres meses, pero, recientemente, "el país se ha quedado muy por debajo de estas cifras". Las necesidades totales de reclutamiento de Ucrania se estiman en 200.000 personas para finales de 2024, señala el diario.

Por su parte, el coronel Markus Reisner, director del Instituto de Formación de Oficiales de la Academia Militar Teresiana de Viena, estima que la necesidad de nuevos soldados es aún mayor, ya que, desde 2022, el régimen de Kiev ha perdido gran parte de su personal experimentado en combate.

"Además, muchos de los soldados que quedan están en condiciones físicas y psicológicas precarias porque el ejército apenas puede rotar", destacó, agregando varios miles de nuevos reclutas procedentes de prisiones podrían suponer un alivio, pero no cambiar fundamentalmente la situación.

En mayo, Vladímir Zelenski firmó una ley que permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania movilizar a determinadas categorías de presos. El documento no permite reclutar a reclusos condenados por homicidio doloso de dos o más personas, violación, violencia sexual, corrupción o delitos contra los fundamentos de la seguridad nacional.