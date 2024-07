Primer ministro de Australia rechaza asistir a la cumbre de la OTAN

Anthony Albanese no logró confirmar una reunión bilateral con el presidente de EE.UU., Joe Biden, lo que habría jugado un papel decisivo en su rechazo a acudir al evento

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, rechazó la invitación para asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra el próximo martes, reportan medios locales.

Se esperaba que el mandatario se reuniera con sus homólogos de Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón y otros líderes mundiales en la reunión, que conmemora el 75. ° aniversario de la organización. Sin embargo, Albanese no acudirá al evento y será sustituido por el ministro de Defensa, Richard Marles, lo cual no tiene precedentes.

De acuerdo con fuentes del Gobierno australiano, la decisión de no asistir a la cumbre se tomó después de que Albanese no pudo confirmar una reunión bilateral con el presidente estadounidense, Joe Biden, por lo que su oficina le aconsejó no realizar el viaje, ya que podría generar críticas.

Por su parte, fuentes diplomáticas europeas afirmaron que la ausencia del primer ministro australiano se ve como un hecho "decepcionante", puesto que, si bien Australia no es miembro de la OTAN, es un observador permanente y uno de sus socios más importantes en el mundo, con un protagonismo cada vez mayor para la organización.

Esta no es la primera vez que Albanese rechaza realizar un viaje al extranjero. El mes pasado, se convirtió en el primer jefe de Gobierno australiano en cuatro décadas que no acude a la conmemoración histórica del Día D en Francia. Asimismo, rechazó la invitación de Vladímir Zelenski, líder del régimen de Kiev, para asistir a la cumbre de paz sobre Ucrania en Suiza.