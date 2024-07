NYT: Generales israelíes quieren tregua con Hamás

Generales israelíes abogan por un cese al fuego en la Franja de Gaza, incluso si Hamás aprovecha ese tiempo para reponerse de los constantes ataques y ganar algo de fuerza, reportó The New York Times citando a seis funcionarios y exfuncionarios de seguridad.

La tregua es necesaria también para las propias fuerzas israelíes, que tienen que estar recuperadas en el caso de que estalle una guerra terrestre con Hezbolá, que continúa sus ataques contra Israel desde el sur del Líbano en protesta contra la ofensiva en Gaza, opinan los generales, destacando que sus tropas, además, carecen de equipos y municiones suficientes para continuar los combates. En ese sentido, el alto el fuego con Hamás podría facilitar un acuerdo con Hezbolá que minimizaría las hostilidades en la frontera con el Líbano.

Según la información del periódico, los generales creen que una tregua con Hamás también sería la mejor manera para liberar a los aproximadamente 120 israelíes secuestrados que permanecen retenidos en el enclave palestino, o recuperar los cuerpos de quienes ya fallecieron.

"Los militares apoyan plenamente un acuerdo sobre rehenes y un cese al fuego", comentó Eyal Hulata, quien ejercía de asesor de seguridad nacional de Israel hasta enero del año pasado. Pensando que siempre pueden volver al enclave palestino y emprender combates contra Hamás en el futuro, "comprenden que una pausa en Gaza hace más probable una desescalada de tensiones en el Líbano", agregó.

"Y tienen menos municiones, menos piezas de repuesto, menos energía que antes, así que piensan que una pausa en Gaza nos da más tiempo para prepararnos en el caso de que estalle una guerra más grande contra Hezbolá", resumió Hulata.

Benjamin Netanyahu se pronunció sobre el artículo, asegurando que no habrá ningún alto el fuego. "Fuentes anónimas consultaron a The New York Times. Dijeron que Israel estará listo para terminar la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos. No sé quiénes son estas partes anónimas, pero estoy aquí para dejarlo inequívocamente claro — esto no va a pasar", respondió en un video publicado en X.

"Terminaremos la guerra solo después de lograr todos los objetivos, que incluyen la eliminación de Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes. El escalón político definió estos objetivos para las Fuerzas de Defensa de Israel, y las Fuerzas de Defensa de Israel tienen todos los medios para alcanzarlos. No sucumbimos a espíritus derrotistas ni en The New York Times, ni en ninguna otra parte. Estamos imbuidos del espíritu de la victoria", aseveró el primer ministro israelí.