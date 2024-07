Violación grupal dentro de la Policía de Perú: suboficial denuncia agresión de 10 efectivos

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció que fue víctima de una violación grupal en una sede del Departamento de Rescate de la institución.

Según la denuncia, el hecho ocurrió hace año y medio, concretamente el 9 de enero de 2023. El suboficial habría sido llevado por su superior hasta los dormitorios de la cuadra Rescate 01, donde lo dejó solo hasta que el grupo de 10 uniformados entró, revela un informe del programa 'Cuarto Poder' del canal peruano América TV.

"Después vi que ingresaron aproximadamente unos 10 efectivos, 9 u 8, con toallas, con frazadas gritando", relata el denunciante, citado en ese informe periodístico.

Comparto con ustedes el reportaje emitido por @Cuarto_Poder.El espíritu de cuerpo es un sentimiento sano, un orgullo que se comparte por los ideales y logros de los integrantes de la institución policial sin perjudicar los asuntos del servicio; y no el mal llamado espíritu de… — Alfredo Azurin Loayza (@alfredoazurin15) July 1, 2024

La víctima relató que su propio compañero de promoción de la escuela lo retuvo para que el resto de uniformados lo agrediera.

"Como era el más alto me tapó con la frazada y, pues, ahí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, me pusieron una toalla, me pusieron de todo de pies a cabeza. Y, bueno, yo ahí estaba como peleando ¿no?, porque me estaban metiendo golpes también, no tengo idea por qué", agregó el denunciante.

Indicó que luego cayó al suelo y ahí lo comenzaron a "puñetear". "Me bajaron el pantalón y, posteriormente, me bajaron la trusa (ropa interior). Yo trataba de poner fuerza, yo gritaba, golpeé, tiré patada, hasta intenté morder", añadió.

Después de ser golpeado y ultrajarlo, y tras sus insistentes súplicas, a la víctima le quitaron las frazadas y ahí logró ver a sus propios compañeros grabando la deplorable escena con un teléfono celular.

Denuncia y encubrimiento

La víctima contó el hecho a sus superiores, pero no recibió apoyo. Por ello, decidió grabarlos en audio, a fin de tener pruebas de que ellos estaban al tanto del ataque.

En las conversaciones que grabó, sus superiores le informan que los agresores estaban dispuestos a pagarle hasta 4.000 soles (poco más de 1.000 dólares) para que no denuncie el hecho y que a los atacantes les quede "como un escarmiento".

Además, trataron de persuadirlo para evitar "el escándalo" y que pensara que los colegas agresores "tienen familia". Incluso hablan de que es una "broma" o una "manera de jugarse".

La víctima decidió acudir a la comisaría de La Victoria, a pocos metros del lugar donde fue atacado, para obtener justicia y presentó la denuncia; el informe del médico legista confirma que fue ultrajado.

Responsables

No obstante, pese a las pruebas ningún oficial ha reconocido su responsabilidad por permitir este delito. La Fiscalía identificó a varios de los uniformados, sin embargo, solo dos están en un penal con prisión preventiva.

Tras la publicación del informe periodístico, la Policía de Perú se pronunció. Confirmó la detención de dos de los supuestos agresores, por petición del Ministerio Público e indicó que su Inspectoría General, que investigó para establecer responsabilidades, "tomó medidas disciplinarias contra los dos efectivos policiales que presuntamente participaron en el reprochable hecho, disponiendo su cese temporal de empleo".