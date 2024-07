Ucrania responde a la propuesta de alto el fuego de un país de la UE

El jefe adjunto de la Oficina de Vladímir Zelenski, Ígor Zhovkva, comentó en una entrevista con medios locales la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de un alto el fuego.

Orbán llegó a Kiev este martes en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la operación militar especial rusa. Durante su encuentro con Zelenski, Orbán sugirió que la parte ucraniana se planteara cesar los ataques para arrancar unas conversaciones con Rusia.

"Les diré que no es el primer país que habla de ese posible escenario. [Zelenski] escuchó a su interlocutor, pero en respuesta expuso su posición. La posición de Ucrania, como usted dice correctamente, es bastante clara, comprensible y conocida", afirmó Zhovkva a una periodista ucraniana que le entrevistó.

El alto funcionario afirmó que "no se trata solo de narrativas rusas" y que "tales procesos no pueden percibirse de manera aislada". Además, aclaró que Kiev no está considerando la opción de declarar una tregua hasta el momento en que comiencen unas negociaciones con Rusia en el marco de una segunda 'cumbre de la paz'.