¿Padece Biden de demencia?: Esto es lo que dice la Casa Blanca

Al ser preguntada sobre si Biden, a sus 81 años, "sufre de alzhéimer, algún tipo de demencia o una enfermedad degenerativa que pueda causar ese tipo de lapsus", la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió un rotundo "no", durante una rueda de prensa para abordar los rumores sobre la sustitución del candidato demócrata.

"Espero que le hagas al otro tipo la misma pregunta", añadió Jean-Pierre, refiriéndose al rival político de Biden para las elecciones presidenciales, el republicano Donald Trump.

Sobre el particular, un reportero se refirió al artículo publicado por el diario The Wall Street Journal a principios del mes pasado, en el que se cita a varias personas que han participado en reuniones privadas con el mandatario, describiendo una "serie acelerada de episodios en los que Biden aparece confundido", lo que siguiere que lo que sucedió en el debate no es algo nuevo.

Jean-Pierre aseguró, que "no conoce" a esas personas de las que habla el artículo y que, por su experiencia personal, puede asegurar que el mandatario no está experimentando un deterioro cognitivo. "Me he entrevistado con el presidente con bastante regularidad, y veo que es un presidente fuerte y decidido, que está dispuesto y es capaz de trabajar en nombre de los estadounidenses".