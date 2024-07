Empieza a desmoronarse el apoyo demócrata a Biden y surgen voces de desconfianza

Al tiempo que continúan las discusiones sobre la frágil actuación del presidente Joe Biden en el primer debate contra Donald Trump, dos congresistas demócratas ya han manifestado que no creen que el mandatario pueda ganar en las presidenciales de noviembre.

El primero en hacerlo fue Lloyd Doggett, demócrata de Texas, quien declaró el martes que el presidente fracasó en el enfrentamiento con el republicano a la hora de defender sus logros y probar que es la persona apropiada para mantener el cargo.

Tras resaltar que el mandatario "ha seguido quedando sustancialmente detrás de los senadores demócratas en estados claves, y detrás de Trump en la mayoría de las encuestas", dijo haber "esperado que el debate diera algún impulso para cambiarlo", pero "no fue así".

"Espero que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Le pido respetuosamente que lo haga", declaró Doggett, evocando el ejemplo de Lyndon Johnson, quien en 1968 decidió no reelegirse a la Presidencia.

A las palabras del legislador siguieron las de otro miembro de la Cámara de Representantes del bando demócrata, Jared Golden, del estado de Maine. El parlamentario escribió en un artículo de opinión para Bangor Daily News que aunque "muchos demócratas están en pánico tras el primer debate presidencial, sobre si el presidente Joe Biden debería dejar de ser el candidato del partido", su "débil actuación" en ese escenario "no fue una sorpresa" para él.

"Tampoco me sacudió como a otros, porque el resultado de estas elecciones ha estado claro para mí desde hace meses: aunque no pienso votar por él, Donald Trump va a ganar. Y no tengo ningún problema con esto", afirmó, agregando que se niega a participar en una campaña dirigida a convencer a los votantes de que la victoria del republicano sería el fin de la democracia.