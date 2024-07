Biden menciona la razón de su debate fallido (y no es la edad)

Los viajes internacionales fueron los culpables de la mala actuación del presidente estadounidense, Joe Biden, en el debate con Donald Trump la semana pasada, según ha declarado el propio mandatario.

Hablando en un evento de campaña el martes, el mandatario indicó que "no fue muy inteligente" al "viajar alrededor del mundo un par de veces" antes del debate.

"No escuché a mi equipo... y casi me dormí en el escenario", dijo señalando que "no es una excusa, sino una explicación".

