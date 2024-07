Medios: La OTAN dirá a Ucrania que es "demasiado corrupta" para unirse a la alianza

Según The Telegraph, dicha postura se expondrá por escrito en un comunicado de la Alianza Atlántica que se firmará el 9 de julio.

Ucrania será informada de que actualmente es "demasiado corrupta" para unirse a la OTAN, informó el martes The Telegraph citando a un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

Según el diario, dicha postura se expondrá por escrito en un comunicado de la Alianza Atlántica que se firmará el 9 de julio en la cumbre anual del bloque. "Tenemos que dar un paso atrás y aplaudir todo lo que Ucrania ha hecho en nombre de las reformas en los últimos dos años o más", declaró el funcionario al periódico.

"Queremos elogiarles y hablar de las medidas adicionales que deben tomarse, especialmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción", añadió la fuente.

Kiev solicitó su ingreso en la OTAN en septiembre de 2022. Desde el bloque, por su parte, han señalado en repetidas ocasiones que "no se discute la membresía de Ucrania en la OTAN hasta que no gane el conflicto". El hecho es que un país que aspira a entrar en la alianza no debe estar involucrado en ningún conflicto armado en marcha.

Entre otros criterios para poder convertirse en miembro de la OTAN se encuentra la necesidad de eliminar la corrupción. La corrupción rampante en Ucrania se ha convertido repetidamente en una fuente de fricción en las relaciones de Kiev con los gobiernos occidentales, ya que Ucrania niega la gravedad de la situación.

Rusia ha manifestado reiteradamente que considera la posible adhesión de su vecino a la OTAN, junto con la progresiva expansión del bloque hacia el este, como una grave amenaza a su seguridad.