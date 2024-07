Sheinbaum rechaza idea de que las mujeres "no son capaces" de gobernar México

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los comentarios que aseguran que en realidad será el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quién gobernará a través de ella, y los atribuyó a que "existe la idea de que las mujeres no son capaces de gobernar" el país.

"Imagínense nada más que hubiera quedado otro de los compañeros, de los cinco compañeros que participaron, ¿habría esta narrativa de que va a gobernar López Obrador", cuestionó en rueda de prensa.

Sheinbaum consideró que en todo esto "hay un contenido muy importante de ser mujer". "Por eso digo, es interesante el planteamiento de por qué hay esa idea de que las mujeres no somos capaces de gobernar a México", enfatizó.

También recordó que su campaña se centró en dos ejes: "Es tiempo de mujeres y de transformación". "Y yo estoy convencida que esos dos elementos permearon en nuestro pueblo para poder haber ganado la encuesta", dijo.

"Aquí llegamos todas"

La mandataria electa dejó claro que la cuestión "no es que una mujer rompió el techo de cristal por su esfuerzo". "Aquí llegamos todas, porque es una historia de lucha también de las mujeres", destacó.

Sheinbaum explicó que participó en la administración de López Obrador cuando fue jefe Gobierno del Distrito Federal (2000-2006) y también fue su vocera en su candidatura a la presidencia en 2006.

"Regresé a la universidad, pero nunca dejé de ser parte del movimiento. En 2008, coordiné el movimiento de 'las Adelitas' contra la reforma al petróleo", recordó, para añadir que en 2012 estuvo en la Ciudad de México y en Puebla, "al mismo tiempo que era universitaria y mamá", dedicando tiempo al movimiento para ganar ese año y después formar Morena. "Su servidora escribió la primera declaración de principios de Morena", mencionó.

Durante su intervención, resaltó que fue científica durante años. "Obviamente a mí me interesa, no porque no lo haya habido ahora, aunque de manera distinta, pero quiero poner énfasis en el desarrollo científico del país, porque cada quien tiene su historia, pero en esencia somos parte de la transformación y el presidente cierra su ciclo de manera responsable y generosa", continuó.

"¿Qué sorpresa hay en que somos parte del mismo proyecto?", preguntó.

