Milei hace cambios al Pacto de Mayo: ¿cuáles son los 10 puntos definitivos?

La Administración de Javier Milei en Argentina insiste en el denominado Pacto de Mayo, una suerte de documento fundacional que el mandatario considera un "punto de inflexión" en la historia de la nación.

Milei propuso la firma de este texto el pasado 1 de marzo a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos. Según explicó entonces el presidente, se trataría de un contrato que establece "los 10 principios del nuevo orden económico argentino".

En principio, el documento sería firmado el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, Día de la Patria en Argentina; no obstante, la rúbrica se pospuso porque en esa fecha aún no se había aprobado la Ley Bases de Milei —que finalmente recibió luz verde en el Congreso a finales de junio—. Ahora, se espera que el texto sea suscrito el 9 de julio en Tucumán, coincidiendo con el Día de la Independencia del país suramericano.

Algunos cambios

Este miércoles, el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, publicó en su cuenta en X los 10 puntos del Pacto de Mayo, con algunos cambios clave respecto a los presentados en marzo pasado.

Así, de acuerdo con la publicación del funcionario, los 10 puntos definitivos del documento son:

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 % del Producto Bruto Interno. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Comparado con los puntos presentados en marzo, la Administración de Milei decidió eliminar el asunto de la reforma política y sumar un tópico sobre educación, a pedido de la oposición.

En el documento inicial se había incluido y fue sacado de la nueva propuesta: "Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados".

Asimismo, en el primer texto, el punto sobre la reforma provisional (el 9 en el nuevo documento) era más largo, indicando que se "permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación", algo que ya no aparece en lo expuesto por Adorni.

Según el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, citado por Radio Mitre, el Pacto de Mayo cuenta con el respaldo de entre 17 y 18 gobernadores, de las 23 provincias y el distrito federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que conforman el país.

Varias ausencias

Uno de los mandatarios provinciales que lo rechazó fue el peronista Axel Kicillof, autoridad de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. "Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei", dijo el lunes el gobernador bonaerense al canal C5N. Y afirmó que aún no recibió ninguna invitación.

"Hemos planteado puntos importantísimos para agregar y puntos que no van. No sé por qué lo llaman Pacto, cuando lo presentó unilateralmente el presidente", manifestó. Y remarcó que el acuerdo "no habla de educación, de salud, no habla de universidad, de desarrollo, de trabajo, no habla de industria nacional, tampoco de soberanía".

Según informó La Nación, tampoco acudirán a la firma del pacto las autoridades de La Rioja, Ricardo Quintela; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; La Pampa, Sergio Ziliotto y Formosa, Gildo Insfrán.