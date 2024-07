Sheinbaum anuncia a los próximos secretarios de Seguridad, Gobernación y Educación

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves a los titulares de Gobernación, Educación Pública, Bienestar y Seguridad y Protección Ciudadana.

La cartera de Gobernación será ocupada por la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Rodríguez es licenciada en periodismo y su trayectoria en la administración pública se extiende por más de tres décadas, con cargos relevantes tanto en el Gobierno federal como en la Ciudad de México.

Al tomar la palabra, agradeció la designación y recalcó su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación. "Una alta responsabilidad como la que me confía ahora, requiere de un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas", sostuvo.

Entretanto, Ariadna Montiel Reyes mantendrá su posición como secretaria de Bienestar. Montiel estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Participó en luchas por la gratuidad de la educación y, entre otros cargos, se desempeñó como diputada federal suplente.

"Tenemos un gran reto: seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Los programas de bienestar tendrán larga vida, continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad", sostuvo Montiel.

Por su parte, Mario Delgado, actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dirigirá la Secretaría de Educación. Delgado cuenta con una licenciatura y una maestría en economía por la Universidad de Essex, en Reino Unido. También ejerció como coordinador de la campaña electoral. Además cuenta con experiencia como congresista y funcionario.

"No hay nada más apasionante que trabajar en educación, porque es la posibilidad de cambiar destinos, de cambiar vidas. Por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y le agradezco mucho la oportunidad", indicó Delgado.

Finalmente, Sheinbaum reveló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estará a cargo de Omar García Harfuch. García es licenciado en derecho, maestro en administración pública, lo que ha complementado con diversos cursos en seguridad pública y seguridad nacional de instituciones como la Universidad de Harvard y la Agencia Federal de Investigaciones de EE.UU (FBI). Viene de ejercer como jefe de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Más información, en breve.