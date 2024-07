Un hijo de López Obrador visita la casa de transición de Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en la casa de transición a Gonzalo López Beltrán, hijo del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Según el diario El Universal, López Beltrán llegó al lugar en "una camioneta negra, presuntamente blindada", sin hablar con la prensa.

📌Reportan la llegada del hijo del presidente, Gonzalo 'Bobby' López Beltrán a la casa de transición de Claudia Sheinbaum, después de los 4 nuevos nombramientos de gabinete realizados esta tarde 📄📹Créditos a quien corresponda pic.twitter.com/WwDyLvkiGd — iMx Noticias (@iMxNoticias) July 5, 2024

Poco después, en unas breves declaraciones a los medios, Sheinbaum descartó la posibilidad de que López Beltrán u otro de los hijos del actual presidente se integren en su gabinete, como se viene especulando en las últimas semanas.

"Vino a felicitarme"

"No, no, no. Fue de manera personal que vino a felicitarme porque no habíamos tenido oportunidad de vernos. Eso fue todo", dijo.

López Beltrán, conocido como 'Bobby', tiene 31 años y es sociólogo. A principios de año fue señalado junto a otros hijos y familiares del jefe de Estado por tráfico de influencias en contratos para la construcción del Tren Maya.

En abril, López Obrador aseguró que en caso de que alguno de sus hijos quebrante la ley debería ser tratado "como cualquier ciudadano".

"Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo desde que llegué al Gobierno", aseveró en ese momento.

