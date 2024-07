NYT: Un 'hacker' robó información de tecnologías de IA de OpenAI

Un 'hacker' logró acceder a los sistemas de mensajería internos de OpenAI y hacerse con información sobre el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial (IA), informa The New York Times que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, el atacante extrajo detalles de las discusiones en un foro en línea en el que los empleados discutían las últimas tecnologías de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, pero no consiguió entrar en los sistemas donde la compañía almacena y construye su IA.

El incidente ocurrió a principios de 2023, pero la empresa decidió no hacer público el caso debido a que no se robaron datos sensibles de clientes o socios. Tampoco lo reportó a las autoridades pertinentes, pues consideró que no representaba una amenaza para la seguridad nacional porque se creía que el 'hacker' no tenía vínculos con un gobierno extranjero.

No obstante, el incidente generó ciertos temores de espionaje entre algunos empleados de la empresa. Están preocupados de que países como China puedan robar su tecnología de IA, lo que pondría en peligro la seguridad nacional de EE.UU., señaña el diario. Por otro lado, también surgió una inquietud entre los trabajadores sobre la forma de tratar estos asuntos por parte de OpenAI.

El caso había sido revelado por el exempleado de la empresa Leopold Aschenbrenner, quien denunció que la seguridad de OpenAI no es capaz de evitar que actores extranjeros robaran información importante de la compañía.