Putin se reúne con el primer ministro húngaro en Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne este viernes en Moscú con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Al inicio de la reunión, Putin afirmó que tiene previsto intercambiar puntos de vista sobre el conflicto ucraniano, prometió familiarizar a Orbán con los detalles de la propuesta de Moscú para un acuerdo pacífico con Kiev y pidió al primer ministro húngaro que le informe de la posición de Budapest y la UE sobre la situación en Ucrania.

Entre otras cosas, el mandatario señaló que planea abordar con Orbán las relaciones bilaterales.

Por su parte, el primer ministro húngaro calificó la reunión de "especial", al tiempo que indicó que probablemente Hungría será pronto el único país de Europa que puede mantener diálogo tanto con Rusia como con Ucrania. "El número de países [europeos] que pueden hablar con ambas partes del conflicto se está agotando rápidamente", lamentó.

También dijo que le gustaría saber cuál es la postura de Moscú sobre asuntos de importancia para Europa.

El periodista Pável Zarubin reportó que la delegación rusa que participará en las conversaciones con la parte húngara estará compuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov; el asistente del presidente y jefe de la Sociedad Histórica Militar Rusa, Vladímir Medinski, quien encabezó en la primavera de 2022 el comité ruso en las conversaciones de Estambul; y el asesor presidencial, Yuri Ushakov.

Tras llegar a Rusia, el primer ministro escribió en su cuenta de X que "la misión de paz continúa". "Segunda parada: Moscú", subrayó.

En una entrevista con medios locales concedida esta jornada, Orbán destacó que "no se puede hacer la paz desde un cómodo sillón en Bruselas". "Aunque la Presidencia rotatoria de la Unión Europea no tenga mandato para negociar en nombre de la UE, no podemos sentarnos a esperar que [el conflicto] termine milagrosamente. Seremos un instrumento importante para dar los primeros pasos hacia la paz", dijo.

Previamente esta semana, Orbán visitó Ucrania y mantuvo una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. Durante su encuentro con Zelenski, el primer ministro húngaro sugirió que la parte ucraniana se planteara cesar los ataques para iniciar conversaciones con Rusia.