Putin y Orbán hablan ante la prensa tras una reunión en el Kremlin

En una entrevista con medios locales concedida esta jornada, el líder húngaro destacó que "no se puede alcanzar la paz desde un cómodo sillón en Bruselas".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ofrecen declaraciones a la prensa después de reunirse este viernes en el Kremlin de Moscú.

Durante su discurso, Putin describió las conversaciones con Orbán como intensas. "Hubo un intercambio de puntos de vista bastante profundo, directo y honesto sobre cuestiones internacionales de actualidad, incluido el conflicto ucraniano", declaró. Según el mandatario ruso, discutieron las posibles vías para la resolución del conflicto armado.

Tras llegar a Rusia en una visita no anunciada con antelación por parte de ninguno de los dos países, el primer ministro escribió en su cuenta de X que "la misión de paz continúa". "Segunda parada: Moscú", añadió.

En una entrevista con medios locales concedida esta jornada, Orbán destacó que "no se puede alcanzar la paz desde un cómodo sillón en Bruselas". "Aunque la Presidencia rotatoria de la Unión Europea no tenga mandato para negociar en nombre de la UE, no podemos sentarnos a esperar que [el conflicto] termine milagrosamente. Seremos un instrumento importante para dar los primeros pasos hacia la paz", afirmó.

Previamente esta semana, Orbán visitó Ucrania y mantuvo una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. Durante su encuentro, el líder húngaro sugirió que la parte ucraniana se planteara cesar los ataques para iniciar conversaciones con Rusia.

La última vez que Orbán viajó a Moscú fue en septiembre de 2022 para asistir al funeral del último líder de la URSS, Mijaíl Gorbachov. Mientras que en febrero de ese año realizó una visita oficial a la capital rusa, donde se reunió con Putin.

