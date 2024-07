Apostar por el oro y deshacerse del dólar es el plan de un Estado africano

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, afirmó que en los próximos dos años el país africano se despedirá del dólar estadounidense y los comercios aceptarán únicamente pagos en ZiG, la nueva moneda nacional respaldada por el oro que entró en circulación en abril.

"En dos años, de hecho, dos años es un plazo demasiado lejano, pero llegará un momento cuando nuestra moneda ZiG penetre el mercado plenamente, entonces daré una directiva para que el país utilice únicamente el ZiG", declaró este jueves durante la inauguración de una planta de jugos y procesamiento de agua en la ciudad de Mutare.

"Si ustedes van a las tiendas a hacer mercado con dólares estadounidenses, no los aceptarán", resumió Mnangagwa el futuro panorama nacional en declaraciones recogidas por Pindula. "Cuando el ZiG esté disponible en cada parte del país en todas las denominaciones, incluidas las monedas pequeñas, entonces yo como presidente declararé un régimen monodivisa, que es el ZiG", prometió.

En el contexto geopolítico actual, en el que el mandatario apuesta por una mayor soberanía monetaria, el dólar resultó ser una divisa problemática. "No le gustamos a Biden, pero a ustedes les gusta el dinero de su país, ¿eso funciona?", planteó, al sostener que no se puede "seguir utilizando y confiando" en una moneda perteneciente a gente que no quiere a los zimbabuenses. "Un día, intentarán obstaculizar nuestros esfuerzos y entonces no tendremos un punto de apoyo", razonó.

Las declaraciones de Mnangagwa contrastan con su decreto de octubre de 2023, cuando extendió el sistema multidivisa en Zimbabue por cinco años, hasta 2030, y no queda claro si la herramienta estatuaria que garantiza el libre uso de dólares en el país durante ese tiempo terminará siendo anulada. Entretanto, el ZiG es el sexto intento del Gobierno zimbabuense en los últimos 15 años de establecer una moneda nacional que funcione.