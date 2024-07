Secretario argentino compara a Milei con el 'Dibu' Martínez

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Argentina, Daniel Scioli, comparó al presidente, Javier Milei, con el portero de la selección albiceleste, Emiliano Martínez, más conocido como 'Dibu'.

Durante un acto en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el funcionario recordó que Milei en su juventud jugó de forma 'amateur' como arquero.

"Ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como el Dibu anoche" 😳Daniel Scioli comparó a Javier Milei con el Dibu Martínez 👇 https://t.co/DEiYtIX4ZHpic.twitter.com/voT1jav280 — El Destape (@eldestapeweb) July 5, 2024

"Se le reconocía por el vigor, la intensidad", afirmó Scioli, generando risas en Milei y otras autoridades presentes en el lugar. "Ahora le toca atajar todo lo que le tiran, es así como el 'Dibu' anoche", agregó.

En la víspera, Argentina superó a Ecuador en la Copa América en una tanda de penaltis (4-2) en la cual el 'Dibu' fue la gran figura, al detener los dos primeros penales ecuatorianos.

Continuando con la analogía futbolística, Scioli exhortó a Milei a desempeñarse como "arquero jugador" al estilo del futsal, para "meter muchos goles en favor de Argentina, que tanto lo necesitamos".

Cita olímpica

A su turno, el mandatario ahondó en el tema. "Ser arquero fue una suerte de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general, como el valor de la disciplina, la constancia y el sacrificio, pero también fue algo que marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero", comentó.

"Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto del plantel, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera en la que no depende de los demás. El duelo de voluntades y temples que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación como economista, aunque por distintas razones", añadió.

El evento en el Enard estuvo abocado a la despedida de los 135 deportistas argentinos que viajarán a París para representar a la nación suramericana en los Juegos Olímpicos 2024 que iniciarán el próximo 26 de julio.