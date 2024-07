Le Pen se compromete a bloquear el despliegue de tropas en Ucrania

La legisladora ultraderechista francesa Marine Le Pen, declaró el jueves en una entrevista a CNN que un primer ministro de su partido Agrupación Nacional impediría que Kiev utilice armas de largo alcance suministradas por Francia para atacar territorio ruso y obstaculizaría el envío de tropas en Ucrania.

"Si Emmanuel Macron quiere enviar tropas a Ucrania y el primer ministro está en contra, entonces no se envían tropas a Ucrania", afirmó. "El primer ministro tiene la última palabra", recordó.

La posición de su partido a menudo no coincidía con la postura oficial de la Unión Europea de no mantener contactos con Moscú. Le Pen ha instado en varias ocasiones a hablar con Rusia para intentar resolver el conflicto en Ucrania, asegurando que Kiev no está en condiciones de poder ganarlo.

El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, aseveró en junio que si llega al poder tras las elecciones parlamentarias seguirá cumpliendo los compromisos internacionales del país en el ámbito de defensa, pero no enviará misiles de largo alcance a Ucrania.

El 9 de junio, Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a comicios legislativos anticipados en respuesta a la aplastante victoria de Agrupación Nacional en las elecciones al Parlamento Europeo.

El partido de Le Pen lideró la primera vuelta de los comicios extraordinarios de Francia, alcanzando el 33 % de los votos. La segunda ronda se celebrará el 7 de julio.