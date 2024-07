"Nunca cogí un arma, solo un documento": Pedro Castillo niega haber cometido un "golpe de Estado"

El exmandatario peruano sostiene que las acusaciones en su contra no están contempladas "en el Código Penal ni en la Constitución".

"Nunca pretendí fugarme del país y nunca cometí un golpe de Estado", insistió este viernes el expresidente peruano Pedro Castillo durante su audiencia de apelación de la prolongación de prisión preventiva por el caso de presunta rebelión.

El exmandatario señaló que las acusaciones en su contra no están contempladas "en el Código Penal ni en la Constitución". "Nunca cogí un arma, lo que cogí es simplemente un documento", manifestó.

"Hoy estoy demostrando que el mismo tiempo me ha dado la razón", continuó, apuntando que tiene arraigo domiciliario y laboral, respaldado por una constancia de empleo emitida por el centro educativo donde ha estado trabajando "permanentemente".

Asimismo, destacó su permanencia en su localidad de origen. "Yo vengo de una comunidad andina, de un lugar de mis orígenes, me he formado ahí, ahí vivo y ahí he venido trabajando todo este tiempo", añadió.

Castillo, que está acusado de varios delitos, entre ellos el de presunta rebelión tras su intento de disolver el Congreso de la República, explicó que la decisión de trasladar a su familia a la Embajada de México en Lima "fue para ponerla en buen recaudo solamente por las situaciones políticas que se estaban dando". "Jamás ha pasado por mi cabeza la situación de fugarme", aseguró.

El pasado mes de junio, el Poder Judicial amplió por 14 meses el plazo de prisión preventiva para Castillo en este caso, por el cual ya estaba cumpliendo una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva, además de otros 36 meses por ser el presunto líder de una organización criminal.