¿Pudo convencer a los demócratas la entrevista de Biden?

El presidente de EE.UU., Joe Biden, intentó en una entrevista a la cadena ABC despejar las dudas sobre su candidatura para las elecciones de noviembre que sembró entre los demócratas por su mal desempeño en el primer debate contra su rival republicano Donald Trump. Sin embargo, parece que su intento no sirvió de mucho.

Así, The New York Times escribe que el mandatario no logró convencer a los militantes de su partido que piden a Biden que abandone la carrera presidencial.

"Muchos demócratas que se pronunciaron tras la entrevista, emitida el viernes por la noche en ABC News, señalaron que había hecho poco por cambiar sus posturas, independientemente de si pensaban que Biden debía seguir en la carrera o abandonarla", recoge el diario.

En este contexto, agrega que "un puñado de funcionarios demócratas actuales y anteriores que habían pedido a Biden que pusiera fin a su campaña de reelección dijeron que la entrevista había hecho poco, o incluso nada, para abordar sus preocupaciones".

El congresista Lloyd Doggett, quien fue el primer demócrata en declarar que el presidente debía salir de la campaña, señaló que "la necesidad de que [Biden] se haga a un lado es más urgente" ahora que cuando lo pidió "por primera vez el martes". En este sentido, llamó al mandatario a no dejar que "su legado sea haber entregado el país a un tirano".

Una opinión similar fue expresada por el legislador Mike Quigley, quien afirmó haber visto puntos "alarmantes" en la entrevista del actual inquilino de la Casa Blanca. Según él, el presidente "no tiene el vigor necesario para superar el déficit" que dejó el debate de la semana pasada.

Por su parte, Bloomberg señala que, si bien el jefe de Estado pudo "evitar meteduras de pata importantes" durante la entrevista, es "poco probable" que esta "calme las preocupaciones de los votantes, donantes y funcionario demócratas", no solo sobre sus perspectivas de ganar a Trump, sino también acerca de la capacidad de gobernar cuatro años más.

En su entrevista, Biden justificó su lamentable actuación en el debate con el argumento de que "tuvo una mala noche", ya que estaba "agotado" y tenía un resfriado.