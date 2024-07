Uruguay se medirá con Colombia en semifinales de la Copa América tras vencer a Brasil

La selección de Uruguay ganó 4-2 por penales a la de Brasil, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el último partido de cuartos de final de la Copa América 2024. El próximo miércoles, 'La Celeste' se enfrentará en semifinales al combinado colombiano, que hoy aplastó 5-0 a Panamá.

Durante el partido no hubo muchas oportunidades de gol. 'La Verdeamarela', que en este juego no contó con Vincícus Júnior, su principal arma ofensiva, sancionado por acumulación de amarillas, no supo aprovechar la ventaja tras la expulsión en el minuto 74 de Nahitan Nández. Los equipos tuvieron que decidir el ganador en la tanda de penales, donde las fallas de Éder Militão y Douglas Luiz condenaron la eliminación de Brasil.