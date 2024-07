Reportan un "choque de clanes" demócratas en EE.UU.

Las principales familias del Partido Demócrata —los Obama, los Clinton y los Biden— no tienen tan buena relación entre sí como muchos podrían pensar, reporta Financial Times. "Creo que la cosa que mucha gente no entiende es que Barack Obama, los Clinton y Biden no se llevan genial", comentó una de las fuentes del periódico.

De hecho, la publicación detalla que "las relaciones entre los tres clanes" nunca se han destacado por ser sencillas. Así, Obama provocó la ira de los Clinton cuando desafió a Hillary por la nominación demócrata de 2008, mientras que los lazos de los Biden con los Clinton nunca han sido fuertes.

Durante los primeros ocho años en la Casa Blanca, Biden y Obama proyectaban la imagen de un sólido equipo feliz de cooperar, aunque varias fuentes de Financial Times indicaron que el entonces vicepresidente sentía resentimiento por lo que consideraba el ala de la Ivy League del partido, como se denomina una conferencia deportiva conformada por varias de las universidades de mayor prestigio académico y social del país.

Las antiguas heridas y rivalidades contribuyeron a la desconfianza en las filas de la organización política que ya se ha visto fracturada mientras intenta hacer frente a la crisis en torno a la actual candidatura de Biden en las presidenciales de noviembre. En ese sentido, el Partido Republicano se ve más unido en torno a Donald Trump.

"No hay unidad entre demócratas porque, básicamente, las piezas de la coalición demócrata no comparten los mismos valores", comentó Hank Sheinkopf, quien ha sido estratega del partido. Sus principales familias "representan facciones diferentes", explicó, agregando que "todos ellos piensan que tienen la respuesta".