Viktor Orbán se dirige de China a EE.UU.

Tras su visita a China, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a Washington, según anunció en sus redes sociales.

El político publicó un video en el que se observa un avión y acompañó la grabación con la frase: "Próxima parada, Washington".

Se desconoce la agenda de la visita de Orbán a EE.UU.

Orbán se reunió este lunes con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín. El primer ministro húngaro informó al líder chino de sus recientes visitas a Ucrania y Rusia. "El presidente Xi expresó su agradecimiento por los esfuerzos de Orbán para promover la solución política de la crisis ucraniana y expuso los puntos de vista y las propuestas de China al respecto", informa Xinhua.

"Xi subrayó que un pronto alto el fuego y un acuerdo político redundan en interés de todas las partes, afirmando que la prioridad es enfriar la situación respetando los tres principios de no expansión del campo de batalla, no escalada de los combates y no avivamiento de las llamas por ninguna de las partes", señala la agencia.

La visita sorpresa forma parte de la "misión de paz", según lo confirma la cuenta de Orbán en X, y es el tercer viaje no anunciado del jefe de Gobierno desde que su país asumió la Presidencia rotatoria en el Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. Los dos anteriores fueron en Ucrania y Rusia.