Biden pierde el apoyo de demócratas clave

Hasta diez demócratas de alto rango han hecho llamamientos para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial, informan The New York Times y The Wall Street Journal.

Según cinco personas consultadas por The New York Times, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. discutieron durante una reunión privada cómo podrían convencer a Biden de que tiene pocas posibilidades de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Las discusiones surgieron en medio de crecientes preocupaciones sobre su edad y su capacidad de ganar los comicios presidenciales, afirman las fuentes.

Entre los miembros que compartieron sus dudas sobre la viabilidad del presidente hay congresistas por Nueva York, Washington y California, así como demócratas de alto rango de varios comités de la Cámara de Representantes. Algunos de ellos dijeron que sus electores creen que el mandatario estadounidense debería retirarse, mientras que otros confirmaron que ellos mismos sienten que debería hacerlo.

Sin embargo, también algunos miembros del Partido Demócrata opinan que Biden merece "una última oportunidad" para enderezar su campaña. Uno de los senadores en su conversación con The New York Times indicó que el electorado tiene preguntas, por lo que "el presidente necesita responder a las preguntas que tienen los votantes".

De acuerdo con las fuentes, entre el grupo de representantes demócratas todavía no existe consenso en cuanto a un posible candidato de reemplazo para postularse a la Presidencia en lugar de Biden. No obstante, los medios reportan que los demócratas de la Cámara de Representantes se reunirán este martes por la mañana a puertas cerradas para discutir, entre otras cosas, el camino a seguir y sus preocupaciones sobre la permanencia de Biden como candidato.

El primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, celebrado el pasado 27 de junio, fue calificado por muchos de fracaso para Biden y como una manifestación del deterioro de su salud física y mental, lo que hizo sonar las alarmas entre los demócratas.