Biden lanza una advertencia a las élites demócratas

Joe Biden se considera el mejor candidato demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites, ha declarado este lunes el actual mandatario estadounidense en una entrevista con la cadena MSNBC.

"La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024", afirmó Biden.

El actual inquilino de la Casa Blanca también advirtió a las élites del Partido Demócrata, entre las que en las últimas semanas se ha hablado cada vez más de la necesidad de sustituir a Biden por otro candidato. "Me siento muy frustrado por las élites, [...] por las élites del partido que 'saben mucho más'. Si alguno de ellos cree que no debo presentarme, que se presente contra mí. Adelante, desafíenme en la convención", avisó Biden.

Asimismo, envió este lunes una carta a los demócratas del Congreso en la que afirma que está "firmemente comprometido" a seguir participando en la carrera presidencial. "Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump", reza el texto que acompaña la carta en la cuenta de X de Biden.

Anteriormente, los medios informaron que una decena de altos cargos demócratas están intentando convencer a Joe Biden de que abandone la carrera. Entre ellos hay congresistas de estados como Nueva York y California, así como altos cargos de comités de la Cámara de Representantes.