"Deberíamos estar todos los presidentes": Lacalle Pou lanza dardo a Milei en el Mercosur

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, cargó indirectamente contra su homólogo argentino, Javier Milei, por ausentarse de la 64.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Asunción, Paraguay.

"Quiero hacer una puntualización, porque no sería yo si no lo digo: porque no solamente importa el mensaje, importa también el mensajero –y, obviamente, no voy a despreciar a nadie–, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes", sostuvo el mandatario en alusión a la ausencia de Milei, quien estuvo representado por su canciller, Diana Mondino.

"Yo le presto importancia al Mercosur", destacó, antes de insistir que si realmente se cree en la agrupación, nadie debería ausentarse. Asimismo, aclaró que no se pronunciaba sobre temas que le son ajenos, sino "como presidente miembro del Mercosur".

"Lacalle Pou":Por sus comentarios sobre Argentina en la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR

La semana previa, el portavoz presidencial de la Casa Rosada, Manuel Adorni, informó que Milei no estaría presente en el evento por problemas de agenda; empero confirmó su asistencia a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebró en la ciudad brasileña de Santa Catarina y que contó con la presencia del exmandatario de ese país Jair Bolsonaro.