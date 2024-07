Uruguay asume la presidencia 'pro tempore' del Mercosur

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, asumió este lunes la presidencia 'pro tempore' del Mercado Común del Sur (Mercosur), de manos de su par de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país estuvo al frente del bloque regional desde diciembre pasado.

"Con mucha satisfacción te paso la posta, este martillo, para que con tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría sepas guiarnos en este próximo semestre donde tenemos enormes desafíos, pero también oportunidades", dijo Peña, al entregar el mando, durante la 64.ª cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción, Paraguay.

Un placer tenerte en el Paraguay, querido @LuisLacallePou. Seguiremos trabajando unidos para fortalecer las relaciones bilaterales entre nuestros países hermanos. pic.twitter.com/JgdC0cfdo0 — Santiago Peña (@SantiPenap) July 8, 2024

En sus palabras a Lacalle Pou, el mandatario paraguayo le deseó "éxito" y señaló que su país lo acompañará en este mandato.

Por su parte, el presidente de Uruguay respondió: "Gracias, Santiago, y a todo tu equipo. Trataremos de estar a la altura".

Diálogo con China

Previamente, durante su intervención en la cumbre, Lacalle Pou adelantó que durante el mandato de Uruguay al frente del Mercosur la propuesta de su país será la de "retomar el mecanismo de diálogo con China", con vistas a alcanzar un acuerdo comercial.

Este tema ha generado tensiones en el Mercosur, ya que las conversaciones bilaterales con China contravienen una regla interna, según la cual toda negociación con terceros países tiene que contar con el aval del resto de los socios.

"El planteo de Uruguay, de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso, es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto era, bueno 'déjennos arrancar en distintas velocidades'", insistió Lacalle Pou.

Antes, en el mismo encuentro, Peña manifestó que Paraguay respalda la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China, siempre que sea en bloque y no se sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán.

Indirecta a Milei

Por otro lado, Lacalle Pou envío un mensaje a su par de Argentina, Javier Milei, aunque sin nombrarlo, debido a su ausencia en la cumbre en Asunción.

"Ahora, quiero hacer una puntualización, porque no sería yo si no lo digo, porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero y, obviamente, no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur, y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos", enfatizó.