Avances en el proceso de integración y un desplante de Milei: concluye la cumbre del Mercosur

La 64.ª cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) concluyó este lunes en Asunción, capital de Paraguay, y selló avances en el proceso de integración de los países suramericanos.

En el evento, que reúne cada seis meses a los presidentes de los Estados Miembros y países asociados, se realizó el acto de entrega del instrumento de ratificación del protocolo de adhesión de Bolivia, que se suma a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como naciones de membresía plena.

Además, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, asumió la presidencia 'pro tempore' del Mercosur de manos de su par de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país estuvo al frente del bloque regional desde diciembre pasado.

Paraguay celebra el inicio de esta cumbre de presidentes del Mercosur y sus Estados asociados en nuestro país para trabajar en una región más fortalecida y sólida para afrontar los grandes desafíos globales. pic.twitter.com/qLIQbT92hQ — Santiago Peña (@SantiPenap) July 8, 2024

"Con mucha satisfacción te paso la posta, este martillo, para que con tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría, sepas guiarnos en este próximo semestre donde tenemos enormes desafíos, pero también oportunidades", dijo Peña al entregar el mando.

También acudieron a la cita los jefes de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce, quien celebró la concreción del pedido de su Gobierno para formar parte del bloque.

"Reafirmamos nuestra vocación integracionista, como la que soñó (el general Simón) Bolívar, sobre los principios de la solidaridad. Una unión de nuestros países que además permita la vida digna, pacífica y armónica que produzca la felicidad de nuestros pueblos", manifestó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Los jefes de Estado de los países del Mercosur reunidos en la LXIV Cumbre realizada en #Paraguay, reafirmamos nuestra vocación integracionista, como la que soñó Bolívar, sobre los principios de la solidaridad. Una unión de nuestros países que además permita la vida digna,… pic.twitter.com/U6Nbeta6NX — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 8, 2024

"La incorporación en este organismo regional nos permitirá reafirmarnos como una bisagra de integración, como un país con capacidad para coordinar y conciliar las acciones de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur", afirmó Arce durante su discurso.

Y destacó: "Nuestro ingreso al Mercosur nos coloca en condiciones de trabajar para profundizar la integración en la región a partir de nuestra diversidad y pluralidad política".

Ausencia resonante

Por su parte, el uruguayo Lacalle Pou cuestionó la ausencia de su homólogo argentino, Javier Milei, quien envió como representante de la nación a la canciller, Diana Mondino, y prefirió asistir a un encuentro liberal en Brasil, que tuvo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro como uno de sus principales invitados.

"Quiero hacer una puntualización, porque no sería yo si no lo digo; porque no solamente importa el mensaje, importa también el mensajero –y, obviamente, no voy a despreciar a nadie–, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes", manifestó.

A su turno, la canciller argentina aprovechó su tiempo de oratoria para expresar críticas al funcionamiento del organismo suramericano, fiel a la tendencia económica liberal del Gobierno de Milei.

"Hay un exceso de regulaciones que afectan el comercio intra bloque y con el resto del mundo", advirtió Mondino, para quien el Mercosur "dejó de ser una válvula de escape para volverse un corsé" que "inmoviliza".

Declaración final

En una declaración final, los jefes de Estado reafirmaron su "firme compromiso con los objetivos y principios de los Tratados fundacionales del Mercosur, así como con los principios de consenso y reciprocidad de derechos y obligaciones, con miras a fortalecer el proceso de integración regional".

Además, a dos semanas del intento de golpe de Estado en Bolivia, ratificaron "el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de derecho, los principios del derecho internacional, la protección de los derechos humanos y el crecimiento económico".

En ese sentido, reiteraron que "todo intento de afectar instituciones democráticas o afectar el orden constitucional en Bolivia debe ser condenado".

El presidente brasileño, Lula da Silva, dedicó parte de su intervención a un tema en particular: "Hay que permanecer vigilantes. Falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios", señaló.

La cumbre contó con la presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, como invitado, además de cancilleres y representantes de los demás países asociados. Hubo delegaciones de Chile, Ecuador, Colombia y Guyana.