"Si Biden sigue con su campaña, será un error", dice un importante congresista demócrata

El congresista demócrata Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, instó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a renunciar a su candidatura a la reelección, convirtiéndose en el legislador demócrata de más alto rango en hacerlo públicamente.

"Biden debe poner fin a su candidatura para un segundo mandato como presidente y liberar a sus delegados en la Convención Nacional Demócrata para que el partido pueda designar a un nuevo candidato a la presidencia" escribió Smith en un comunicado publicado este lunes.

Según defendió, la renuncia del mandatario debe ocurrir "lo antes posible" para dar a la nueva candidatura el máximo tiempo posible para presentar sus argumentos a los estadounidenses.

"Si el presidente continúa su campaña, sería un error. Debería hacerse a un lado ahora para que podamos encontrar un nuevo candidato que nos ponga en la posición más fuerte posible para vencer a Donald Trump en noviembre", recalcó.

Posteriormente, en una aparición en el programa 'The Lead' de la CNN, el representante por el estado de Washington afirmó que está a favor de que la vicepresidenta Kamala Harris encabece la candidatura. "Personalmente, creo que Kamala Harris sería una candidata mucho mejor y más fuerte, y porque ella es, constitucionalmente, la segunda. Así es como se supone que debe funcionar", indicó, aclarando que no cree que Biden deba dimitir antes de que termine su mandato.

Advertencia a las élites demócratas

Por su parte, Joe Biden se considera el mejor candidato demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites, según declaró en una entrevista con la cadena MSNBC.

"La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte. No me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024", afirmó Biden.

El actual inquilino de la Casa Blanca también advirtió a las élites del Partido Demócrata, entre las que en las últimas semanas se ha hablado cada vez más de la necesidad de sustituirlo por otro candidato. "Me siento muy frustrado por las élites, [...] por las élites del partido que 'saben mucho más'. Si alguno de ellos cree que no debo presentarme, que se presente contra mí. Adelante, desafíenme en la convención", avisó Biden.