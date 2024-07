"Fue una inmensa tontería": Lula sobre la ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que la decisión del mandatario de Argentina, Javier Milei, de faltar a la 64.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), fue una "inmensa tontería". "Creo que el que pierde es el que no viene", dijo Lula a los periodistas después de la reunión que tuvo lugar en Asunción, Paraguay. Milei fue el único jefe de Estado del bloque que no participó en la cita.

"Creo que es triste, es triste para Argentina", lamentó el mandatario brasileño. "Ahora bien, una cosa es cierta. Nosotros desde el Mercosur vamos a intentar, ya sabes, estamos trabajando para fortalecer el Mercosur con Argentina, porque creemos en la importancia de Argentina. Argentina es un país extremadamente importante para el éxito del Mercosur. Y no importa si el presidente participa o no. Lo que importa es lo siguiente: el pueblo argentino necesita al Mercosur y el Mercosur necesita al pueblo argentino. Eso es lo que importa", subrayó Lula.

Esta misma jornada, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, cargó indirectamente contra Milei por ausentarse. "Quiero hacer una puntualización, porque no sería yo si no lo digo; porque no solamente importa el mensaje, importa también el mensajero –y, obviamente, no voy a despreciar a nadie–, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes", sostuvo en alusión a la ausencia de Milei, quien estuvo representado por su canciller, Diana Mondino.

"Yo le presto importancia al Mercosur", destacó, para insistir en que si realmente se cree en la agrupación, nadie debería ausentarse. Asimismo, aclaró que no se pronunciaba sobre temas que le son ajenos, sino "como presidente miembro del Mercosur".