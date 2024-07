Los obispos españoles aprueban un plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha reunido este martes en una Asamblea Plenaria extraordinaria para aprobar el plan de reparación a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica.

El plan contempla indemnizaciones económicas para aquellos casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido, así como acompañamiento psicológico, sanitario y espiritual.

La reunión se ha producido tan solo un día después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, se entrevistara en Moncloa con varias asociaciones de víctimas, a las que aseguró que el Gobierno velará por que el plan cuente con su participación y sea vinculante.

📺 TV en DIRECTO | Bolaños: "Hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales. Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad" pic.twitter.com/LmY3Fd5NpG — EL PAÍS (@el_pais) April 23, 2024

"Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado", dijo el ministro, mostrando claramente su preocupación porque el plan de la CEE no cuente con presencia de las víctimas, no sea obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tengan carácter vinculante, según adelantó elDiario.es. Todo ello, en su opinión, no garantiza en ningún momento la reparación.

Antes, Bolaños ya había trasladado por escrito al presidente de la CEE, Luis Argüello, el malestar en el seno del Ejecutivo por considerar que la Iglesia estaba contemplando un esquema unilateral en el diseño del plan de compensación a los damnificados, según informó Religión Digital.

"Claro que el plan es unilateral", ha afirmado Argüello en rueda de prensa tras la asamblea, asegurando que no se trata de un reproche, sino de una voluntad expresa, sin ninguna obligación jurídica, de responder a las necesidades de las víctimas.

Los contactos llevan meses produciéndose, y ya en abril el ministro de la Presidencia informó que las conversaciones tenían como objetivo "que la Iglesia católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales". "Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad", instó entonces Bolaños.

Así, desde el Gobierno español se aspira a desarrollar un plan concertado entre el Estado y la Iglesia que recoja las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en cuyo informe estimó que podría haber más de 400.000 personas que sufrieron abusos sexuales en el interior de la Iglesia católica en el país durante décadas.

Se espera que las conversaciones se reanuden a partir de este miércoles con la intención por parte del Ejecutivo de que la CEE recoja varias de sus demandas, particularmente la de la participación de las víctimas en el desarrollo del plan y la obligatoriedad de su cumplimiento.